A Polícia Judiciária deteve, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, um homem e uma mulher, ambos portugueses, por suspeitas de tráfico de droga.

Em comunicado, a PJ indica que foram apreendidos cerca de 11 quilos de haxixe aos dois detidos, de 26 e 50 anos, que transportavam dissimulados nas bagagens com destino a um país da América Latina.

A quantidade de droga seria, segundo a polícia, suficiente para obter pelo menos 22 mil doses individuais.

As detenções, efetuadas por elementos da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, ocorreram no âmbito de um quadro mais vasto de investigação, controlo e fiscalização de passageiros oriundos e com destino a países de risco, com vista à prevenção da passagem de produto estupefaciente através do aeroporto.

Os dois suspeitos ficaram em prisão preventiva.