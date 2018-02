A situação no aeroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira, está por agora normalizada, cerca das 09:30, ainda que os serviços meteorológicos da infraestrutura considerem a probabilidade de se verificarem ainda algumas rajadas de vento.

A situação está normalizada com as partidas e chegadas a processarem-se", indicou fonte da estrutura aeroportuária, adiantando, no entanto, que os serviços meteorológicos locais ainda considerem a probabilidade da "existência de algumas rajadas de vento durante o dia de hoje".