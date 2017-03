Um adolescente de 16 anos, residente na freguesia de Meadela, em Viana do Castelo está dado como desaparecido desde sábado cerca das 17:30 disse hoje à Lusa fonte da PSP de Viana do Castelo.

Fonte do Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo adiantou que "a participação do desaparecimento foi feita hoje pela mãe do jovem" estando em curso "averiguações para determinar o paradeiro do menor".

Contactado pela agência Lusa, o pai do jovem adiantou que o menor "saiu de casa, no sábado, cerca das 17:30, para se encontrar com amigos no centro comercial da cidade".

De acordo com o pai, o adolescente "disse que ia ao 'shopping' ter com os amigos e não apareceu mais em casa". Vítor Rego revelou que o filho levou 10 euros na carteira.

Já fui ao 'shopping' procurá-lo. A irmã tem estado a tentar contactar uma amiga dele, através do Facebook mas não responde",disse.

O pai do menor acrescentou que tem estado a ligar para o telemóvel do filho mas "a chamada é imediatamente desligada", não encontrando explicação para o sucedido.

O jovem, que tem mais duas irmãs, frequenta o 8.º ano de escolaridade, na escola Frei Bartolomeu dos Mártires, no centro da cidade.

Quando saiu de casa, no sábado cerca das 17:30, o menor vestia calças de canga, camisola cinzenta e sapatilhas pretas".