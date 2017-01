O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, afirmou que o Governo vai continuar a fazer parcerias público-privadas, mesmo contra a vontade de um dos partidos que apoia o Executivo, o Bloco de Esquerda.

Numa entrevista à TSF e ao Diário de Notícias, Adalberto Campos Fernandes garantiu que essas parcerias serão concretizadas se forem a melhor opção e defenderem os interesses do Estado.

"O que eu vou fazer é cumprir o programa do Governo e tomar aquilo que, em consciência, entendo que possa vir a ser a melhor solução para o interesse dos contribuintes", vincou.

Questionado sobre as fraudes na saúde, o governante frisou que, em 2016, houve o “maio número de ações de fiscalização e de intervenção e de reporte das autoridades judiciais”. Campos Fernandes sublinhou que há muitos casos em investigação, que “virão a lume nos próximos dias”

“Infelizmente, onde há dinheiro público e há dependência de dinheiro público, não é apenas na saúde, há uma grande propensão para comportamentos incorretos.”

O ministro disse ainda que a tutela vai introduzir tempos máximos de espera para os exames, à semelhança do que já existe para as cirurgias. Campos Fernandes disse que, a partir do final de fevereiro, haverá uma portaria que vai estabelecer prazos máximos para os meios complementares de diagnóstico.