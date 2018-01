O Ministério Público (MP) acusou nove pessoas de, em 2017, roubar à mão armada um café e loja de conveniência e de tentar matar inspetores da PJ, no distrito do Porto, adiantou hoje a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto.

Dos nove arguidos, oito estão em prisão preventiva (medida de coação mais gravosa), estando o nono em fuga, referiu a procuradoria.

Os suspeitos estão acusados pelos crimes de furto, roubo, detenção de arma proibida, homicídio qualificado na forma tentada, incêndio, explosões e outras condutas perigosas, na forma tentada.

O MP considerou que os arguidos, usando um carro que roubaram, assaltaram um café em Ferreiró, Vila do Conde, e sob a ameaça de uma espingarda caçadeira com canos e coronha serrados, tacos de madeira e paus levaram bens e valores num total de 4.900 euros a quem lá estava.

Segundo a acusação, este roubo aconteceu a 14 de abril de 2017, pelas 03:30.

Além deste episódio, o MP acusou os suspeitos de assaltarem a loja de conveniência de uma área de serviço na A7, Seide, em Vila Nova de Famalicão, no sentido Guimarães/Vila Nova de Famalicão, a 27 de maio de 2017, pelas 02:45.

“Munidos de uma pistola, empunhada por um arguido, e de uma espingarda caçadeira, manejada por outro, abordaram o funcionário, forçando-o a deitar-se no chão e levaram consigo bens e valores no montante global aproximado de 4.600 euros”, sustentou.

Nesse dia, após o assalto, quando seguiam num furgão na área de Matosinhos, ao serem perseguidos por inspetores da Polícia Judiciária (PJ) em veículos identificados com sinal rotativo e por sirene, os arguidos abalroaram um dos veículos desta força policial que se colocara na sua frente, frisou a acusação.

“E, depois de partirem o vidro traseiro do furgão, efetuaram disparos de arma de fogo na direção dos outros três que seguiam na traseira”, salientou.