Açucena Veloso, a peixeira mais famosa de Lisboa, morreu este domingo, na sequência do despiste do automóvel que conduzia, na zona de Corroios, no concelho do Seixal. Tinha 65 anos.

Açucena Veloso trabalhava no Mercado 31 de Janeiro desde os nove anos e fornecia peixe para chefs de renome.

A página de Facebook de Açucena Veloso tem já várias partilhas de famosos e lisboetas que se cruzaram várias vezes com ela, como Margarida Martins e Fernando Medina.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal indicou que o despiste com capotamento, cujo alerta foi dado às 08:23 de domingo, ocorreu na Rua de Niza, no lugar de Vale de Milhaços.

Açucena Veloso viajava sozinha no veículo.

Participaram nas operações de socorro elementos dos Bombeiros do Seixal, da PSP e a viatura médica de emergência e reanimação (vmer) do Hospital Garcia de Horta, em Almada, num total de 17 operacionais, apoiados por sete veículos.