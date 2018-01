A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, nesta quarta-feira, a detenção em Ponta Delgada de dois homens suspeitos de tráfico de droga e ainda a apreensão de cerca de 14 quilos de pólen de haxixe e 260 gramas de heroína.

Um comunicado do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada da PJ informa que um dos homens foi detido no âmbito de uma ação conjunta com a GNR, através da sua equipa cinotécnica, e o alegado traficante estava na posse de cerca de 14 quilos de pólen de haxixe e 260 gramas de heroína.

A operação realizou-se no concelho de Ponta Delgada, ilha de São Miguel, nos Açores, e "a investigação efetuada, que incluiu realização de buscas domiciliárias, propiciou a identificação de outro homem, presumível destinatário do estupefaciente, o qual é familiar do primeiro detido" e que estava em prisão domiciliária por "factos de idêntica natureza", acrescenta o comunicado.

Além do estupefaciente apreendido, "suficiente para cerca de vinte e oito mil doses individuais de pólen de haxixe e duas mil e seiscentas de heroína, foram também recolhidos cerca de quinhentos euros em dinheiro, um veículo automóvel, equipamentos de comunicações e outros elementos de grande relevância probatória", segundo a PJ.

Os suspeitos, de 34 e 50 anos, um deles com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foram sujeitos a primeiro interrogatório judicial e ficaram em prisão preventiva, de acordo com a polícia.