A zona balnear da Ferraria, na ilha de São Miguel, está vedada ao público devido a uma derrocada para evitar a ocorrência de acidentes, informou hoje o Governo Regional dos Açores.

"Considerando que alguns blocos rochosos, de dimensões consideráveis, se mantêm apenas presos pela vegetação da falésia, apresentando grande instabilidade, procedeu-se à vedação temporária do acesso ao local com o objetivo de evitar a ocorrência de acidentes", lê-se na nota do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS).