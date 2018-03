Um homem de 50 anos morreu no sábado à noite em Vila Viçosa, Évora, na sequência de um atropelamento por um automóvel, que em seguida se despistou, provocando três feridos, disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou à agência Lusa que o óbito foi declarado no local, tendo os três feridos ligeiros, todos ocupantes do veículo, sido transportados para o hospital de Évora.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o acidente ocorrido na Avenida do Alandroal, foi dado às 22:28.

Foram mobilizados para o local, de acordo com o CDOS, operacionais e veículos dos bombeiros de Vila Viçosa e de Borba, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Estremoz, além da GNR.