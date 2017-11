Um homem morreu e outros quatro ficaram feridos na sequência do despiste de um automóvel, ocorrido esta segunda-feira no IC1, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), disseram à Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

A fonte da GNR indicou à agência Lusa que a vítima mortal, de 44 anos, e os quatro feridos, um deles grave, são todos de nacionalidade indiana.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o ferido grave foi transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o hospital de São José, em Lisboa.

Os três feridos ligeiros foram transportados para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, adiantou a mesma fonte.

O acidente, de acordo com o CDOS, ocorreu no Itinerário Complementar (IC) 1, ao quilómetro 633, na zona de Couqueiros, na freguesia de Alvalade, tendo o alerta sido dado às 15:44.

O acidente, segundo a GNR, obrigou ao corte temporário do trânsito no local, nos dois sentidos.

As operações de socorro mobilizaram operacionais e veículos dos bombeiros de Alvalade, Ourique, Grândola, Aljustrel e Castro Verde, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Castro Verde, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), do Hospital do Litoral Alentejano, elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil e um helicóptero, além da GNR.