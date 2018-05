Uma pessoa morreu e duas outras ficaram feridas com gravidade na sequência de uma colisão ocorrida hoje na autoestrada A25, próximo de Celorico da Beira, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

O acidente ocorreu pelas 15:21, na zona de Ratoeira, próximo da área de serviço de Celorico da Beira da autoestrada A25 (Vilar Formoso-Aveiro), no sentido Celorico da Beira - Guarda, referiu à agência Lusa fonte do CDOS.

Segundo a fonte, as informações disponíveis indicam que se tratou de uma colisão entre um veículo pesado de mercadorias e duas carrinhas "que estavam a sinalizar obras de pavimentação da via".

Devido ao acidente, que provocou igualmente cinco feridos ligeiros, a autoestrada A25 está cortada ao trânsito no sentido Celorico da Beira - Guarda e condicionada no sentido inverso.

Um ferido grave foi transportado para o hospital de Viseu e outro para o hospital da Guarda, para onde foram também encaminhados os cinco feridos ligeiros.

Estiveram no local um helicóptero do INEM e duas viaturas VMER-Viatura Médica de Emergência e Reanimação, uma da Guarda e outra de Viseu.

Ao acidente acorreram ainda um total de 47 homens e 17 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira, Guarda e Fornos de Algodres, e da GNR.

Fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda disse à Lusa que as causas do acidente estão a ser investigadas por elementos do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito local.