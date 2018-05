Um autocarro despistou-se esta quarta-feira em Vila Nova, concelho de Caldas da Rainha, causando ferimentos ligeiros no condutor e em dois adolescentes, as únicas pessoas que transportava, disseram fontes dos bombeiros e da GNR.

O comandante do Destacamento da GNR de Caldas da Rainha, Diogo Morgado, disse à agência Lusa que o autocarro se despistou e resvalou para a berma quando circulava na estrada entre as localidades de Casal da Achada e Vila Nova.

Os bombeiros foram chamados ao local pelas 08:50.

O comandante dos bombeiros de Caldas da Rainha, Nelson Cruz, afirmou à agência Lusa que o condutor e os dois passageiros apresentavam ferimentos ligeiros.

O condutor recusou-se a ir ao hospital, enquanto os dois adolescentes foram transportados até à urgência de Caldas da Rainha do Centro Hospitalar do Oeste.

No local, estiveram 10 elementos dos bombeiros apoiados por duas ambulâncias e um veículo de desencarceramento da corporação.

A via mantém-se cortada em ambos os sentidos, de acordo com a GNR, que está a investigar as causas do acidente.