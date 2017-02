Um homem de 46 anos morreu hoje na sequência de um acidente com um trator, que embateu num pinheiro, em Castelo de Vide, distrito de Portalegre, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

Segundo a GNR, o homem estaria a proceder a trabalhos de limpeza num terreno quando o trator agrícola embateu num pinheiro.

Alegadamente, a árvore estaria "fragilizada", partiu-se e caiu sobre o veículo.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que o acidente ocorreu na Quinta do Prado, no concelho de Castelo de Vide.

O alerta foi dado às 11:30.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre, além da GNR.