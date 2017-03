A circulação rodoviária ficou já normalizada na Autoestrada 5 (A5), junto ao Alto do Monsanto, depois de condicionamentos motivados por um acidente, que causou três feridos ligeiros, disse à Lusa uma fonte da Brisa.

De acordo com fonte da concessionária, o acidente ocorreu aos 900 metros da Autoestrada 5, no sentido Cascais-Lisboa, com corte da via direita, causando uma fila de trânsito que às 13:15 era de cerca de dois quilómetros.

A normalidade de circulação de trânsito foi reposta cerca das 13:45.

De acordo com os Bombeiros Sapadores de Lisboa, o alerta para um acidente com encarcerados, devido à colisão de dois carros ligeiros, foi dado às 12:14.

De acordo com o gabinete de comunicação do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), do acidente resultaram três feridos ligeiros: um homem e uma mulher, ambos com 19 anos, e uma outra mulher, com 18 anos.

Os feridos foram conduzidos para o Hospital de São Francisco Xavier.

Prestaram assistência às vítimas duas ambulâncias dos bombeiros de Carnaxide e uma ambulância dos bombeiros de Algés.