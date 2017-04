Um despiste cortou o trânsito em dois nós do IP3, no sentido Viseu-Coimbra. Mais concretamente nos nós de Figueira do Lorvão e na descida do Botão. A circulação já foi, entretanto, restabelecida.

O sinistro envolveu uma viatura ligeira e resultou num ferido ligeiro que foi, entretanto, transportado para o Hospital de Coimbra.