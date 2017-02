Um taxista morreu, este sábado de manhã, num despiste em Lisboa. O acidente aconteceu cerca das 9:00, na Rua Doutor Gama Barros, no Areeiro, em Lisboa, quando o homem sofreu um AVC enquanto transportava uma cliente, apurou a TVI24.

O motorista, de 62 anos, viria a morrer no local do acidente, enquanto a passageira, com cerca de 50 anos, foi levada para o Hospital de Santa Maria.

Quando os meios de socorro chegaram ao local, o taxista estava em paragem cardiorrespiratória, tendo ainda sido feitas manobras de reanimação, sem sucesso.

No local esteve a PSP do Campo Grande e da Divisão de trânsito da PSP os Bombeiros do Regimento Sapadores de Alvalade, o INEM e a VMER do Hospital de Santa Maria.

Segundo o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, o trânsito esteve condicionado enquanto a viatura não foi removida e durante a limpeza da via, estando, no entanto, já tudo normalizado.