O trânsito esteve cortado ao início da tarde de hoje, durante uma hora, na rua Alferes Malheiro, centro do Porto, devido à queda de uma cisterna com azoto líquido do veículo que a transportava, disse fonte dos Bombeiros Sapadores.

O alerta foi dado às 13:40, informou à agência Lusa a mesma fonte, acrescentando que o acidente ocorreu junto à estação de metro da Trindade e que “não houve derrame”.

No local estiveram quatro viaturas e 14 elementos do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, que voltaram a colocar a cisterna no veículo.

O trânsito regressou à circulação normal às 14:40 e as causas da queda ainda são desconhecidas, disse a fonte.