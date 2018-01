Um homem de cerca de 40 anos que conduzia uma mota na EN 206 em Negreiros, Barcelos, distrito de Braga, morreu hoje vítima de uma colisão com um automóvel, disse à Lusa fonte dos Bombeiros de Viatodos.

Em declarações à Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários de Viatodos informou que o alerta da colisão entre uma viatura e uma mota foi dado pelas 12:00 de hoje.

Do desastre resultaram um morto e um ferido ligeiro, este último transportado para o Hospital de Famalicão.

No local estiveram seis elementos com três veículos da corporação de bombeiros de Viatodos, e três elementos da Cruz Vermelha com uma viatura.