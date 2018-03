Um homem de 42 anos morreu esta quinta-feira, às 14:56, na sequência de uma colisão entre um motociclo e um ligeiro na Estrada Nacional (EN) 13, em Campos, em Vila Nova de Cerveira.

De acordo com fonte da proteção civil, a vítima mortal era o condutor do motociclo. Do acidente resultaram ainda ferimentos ligeiros em duas mulheres, ocupantes do veículo ligeiro.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, informou que o acidente "condicionou o trânsito no sentido Sul/Norte" naquela estrada nacional.

A circulação foi condicionada ao sentido norte/sul", adiantou a fonte daquela força policial.

A fonte da GNR adiantou serem desconhecidas as causas do acidente.

Ao local compareceram duas ambulâncias dos bombeiros de Vila Nova de Cerveira, ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valença e a GNR.