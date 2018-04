Um motociclista morreu ao início da tarde deste sábado na sequência de um despiste em Meixomil, Paços de Ferreira, distrito do Porto, segundo disse à agência Lusa fonte do CDOS.

Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o alerta foi dado pelas 14:26, tendo o despiste ocorrido na rua do Marco.

A vítima ainda foi alvo de manobras de reanimação por parte das equipas de socorro – foi enviada uma Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) -, mas o óbito viria a ser declarado no local.