Uma menina de seis anos caiu, ao início desta tarde, de um terraço em Luz de Tavira, no concelho de Tavira. No local esteve uma ambulância e a equipa do INEM, que transportou a criança para o hospital de Faro.

Fonte do INEM disse à TVI que a menina apresentava lesões nos membros inferiores e um golpe na cabeça. O seu estado terá sido considerado grave embora não corresse, no momento, perigo de vida.