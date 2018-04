Um homem com 90 anos morreu hoje devido ao capotamento de um trator agrícola no concelho de Vila Nova de Foz Côa, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

Segundo a fonte do CDOS, o alerta para o acidente foi dado pelas 20:28 num terreno agrícola junto da povoação de Muxagata, no concelho de Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda.

A vítima mortal é o condutor do trator agrícola.

Quando os meios de socorro chegaram ao local, a vítima "estava em paragem cardiorrespiratória e encarcerada no trator", disse o CDOS.

Estiveram no local do acidente três veículos e nove elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Foz Côa e da GNR.

As causas do acidente vão ser investigadas por elementos do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.