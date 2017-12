Um camião desgovernado chocou com duas carrinhas de transporte, na rotunda do Almegue, no IC2, gerando o caos no trânsito em Coimbra.

Cerca de um dezena de leitões morreram no acidente e mais de meia centena ficaram à solta na rotunda.

O caos ficou instalado durante cerca de duas horas.

Isto porque alguns animais saíram da rotunda, atrapalhando ainda mais o trânsito à hora de ponta.

Além da resolução do acidente, foi preciso esperar horas por um veterinário para remover os porcos mortos.