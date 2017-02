Um jovem morreu na madrugada de hoje, em Tomar, quando a viatura ligeira em que viajava se despistou, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

A vítima, com cerca de 19 anos, "morreu no local do acidente", disse a fonte do CDOS à agência Lusa, indicando que o despiste ocorreu pouco antes das 03:00, na estrada do Prado, freguesia de Além da Ribeira e Pedreira.

Estiveram no local os Bombeiros Municipais de Tomar com três viaturas, além de uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e uma equipa do Centro Hospitalar Médio Tejo, com viatura médica de emergência e reanimação (VMER).