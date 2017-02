Um futebolista de 23 anos morreu na noite de terça-feira, na sequência de um choque da mota que conduzia com um carro, em Santa Maria da Feira, de acordo com fonte dos bombeiros em declarações à agência Lusa.

Carlos Santos jogava na equipa do Romariz Futebol Clube, que disputa o Campeonato Safina da Associação de Futebol de Aveiro.

Segundo o comandante dos Bombeiros da Feira, Jorge Coelho, o acidente, cujo alerta foi dado cerca das 20:00, ocorreu na rua São José, que liga S. João de Ver a Santa Maria de Lamas.

Quando os meios de socorro chegaram ao local, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória, tendo sido feitas manobras de reanimação, sem sucesso", disse o mesmo responsável.

O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santa Maria da Feira.

No local também esteve uma psicóloga do Instituto Nacional de Emergência Médica, devido à presença de familiares da vítima, além da GNR, com uma equipa de investigação de acidentes de viação.

Na sua página na rede social Facebook, o Romariz Futebol Clube manifestou pesar pela morte do jogador, que perdeu a vida quando se dirigia a caminho para o treino "para fazer o que mais gostava e que fazia sempre com todo o empenho e dedicação".