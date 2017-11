Um jovem de 19 anos morreu hoje em resultado de um despiste contra uma árvore, numa estrada municipal entre as aldeias de Rebordondo e Rebordelo, no concelho de Chaves, distrito de Vila Real, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

De acordo com o comandante dos Bombeiros de Vidago, Bruno Henriques, o alerta para o acidente de viação foi dado pelas 01:50 e, quando chegaram ao local, os meios de socorro encontraram o jovem gravemente ferido, com “os sinais vitais bastante fracos, em hipotermia e com a respiração fraca”.

O jovem, que se deslocava num automóvel que “se despistou e foi contra uma árvore”, acabou por morrer no hospital de Chaves, acrescentou o responsável dos bombeiros de Vidago.

O comandante explicou à Lusa que o jovem “entrou em paragem cardiorrespiratória ainda antes de a ambulância sair do local” do acidente para se deslocar para o hospital.

“Foram iniciadas manobras de reanimação, que se prolongaram até ao hospital e ainda no hospital, mas sem sucesso”, acrescentou Bruno Henriques.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Vila Real, o acidente aconteceu na freguesia de Anelhe, concelho de Chaves.