Uma rapariga de 17 anos morreu na manhã deste sábado, depois de ter sido colhida por um comboio junto ao apeadeiro de Aguim, em Anadia.

O incidente ocorreu por volta das 9h50, o que obrigou à interrupção da circulação em ambos os sentidos, na Linha do Norte.

De acordo com declarações dos Bombeiros Voluntários de Anadia à TVI24, as circunstâncias ainda estão por apurar, no entanto, a circulação já foi retomada por volta das 12h10.