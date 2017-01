Um jovem de 15 anos foi colhido mortalmente por um comboio em Ovar, esta segunda-feira, quando atravessava a linha férrea no apeadeiro de Carvalheira-Maceda para apanhar o comboio para Espinho, onde estudava.

Segundo o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz, Óscar Alves, "tudo indica que o jovem terá sido colhido acidentalmente pelo comboio". O alerta para o acidente foi dado às 7:54.

Estaria parado um comboio do outro lado da linha e o jovem ao atravessar a passadeira não se deve ter apercebido que viria outro em sentido contrário e foi colhido mortalmente, infelizmente", acrescentou.

Além dos Bombeiros estiveram no local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital da Feira, a GNR e a Infraestruturas de Portugal. Também a mãe, o padrasto e o padrinho do jovem estiveram no local do acidente.

De acordo com fonte oficial da CP - Comboios de Portugal, contactada pela Lusa, a circulação de comboios esteve limitada a uma via durante cerca de uma hora, tendo sido normalizada às 09:00.