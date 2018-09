Um idoso de 78 anos morreu este domingo na sequência da colisão entre o motociclo que conduzia e um veículo ligeiro, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, disseram fontes dos bombeiros e da GNR à agência Lusa.

A colisão ocorreu na Estrada Nacional 10, na localidade de Casal do Marco, e o alerta às autoridades foi dado cerca das 09:20, segundo as fontes do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) e da GNR de Setúbal.

O acidente está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR.

As operações de socorro envolveram sete operacionais apoiados por duas viaturas dos Bombeiros Voluntários do Seixal, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Garcia de Orta, em Almada, e uma patrulha da GNR, indicou a fonte do CDOS.