Uma colisão entre dois ligeiros e dois pesados de mercadorias, nesta segunda-feira, obrigou ao corte do IC2 no sentido Norte-Sul, em Santa Iria da Azóia.

Uma das viaturas ligeiras embateu no tanque de combustível do camião, acabando por ser derramado gasóleo na via.

Na sequência deste derrame houve um segundo acidente.

Não há feridos a registar.