Um turista húngaro morreu esta quarta-feira em Abrantes num acidente com um parapente, após ter colidido frontalmente contra as muralhas do castelo da cidade.

O embate foi de tal forma violento que o óbito foi declarado no local, apesar das tentativas de reanimação", disse à agência Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Abrantes, António Manuel, que não conseguiu explicar os contornos do acidente.

De acordo com o comandante, o "homem tinha nacionalidade húngara, nasceu em 1969, e estava integrado num grupo de turistas de passagem por Abrantes, sendo que a vítima decidiu ir praticar parapente a partir do castelo".

Como decorreu o acidente não sei dizer. Mas o embate foi muito violento, com marcas visíveis nas muralhas. A asa do parapente ficou pendurada numa parte e o homem embateu frontalmente na muralha do castelo, acabando por falecer", reforçou, tendo referido que os bombeiros foram chamados às 17:31.

O comandante dos bomebeiros adiantou que, "apesar das tentativas de reanimação, o óbito foi declarado no local e o cadáver transportado para a morgue do hospital de Abrantes".

No local do acidente estiveram operacionais dos Bombeiros de Abrantes, apoiados por duas viaturas, a VMER do Médio Tejo e a PSP, num total de 8 operacionais.