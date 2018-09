Um homem de 78 anos morreu hoje na sequência de uma colisão entre um ciclomotor e um veículo ligeiro numa estrada municipal do concelho de Valença, disse à Lusa fonte da GNR.

De acordo com a fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, "a vítima mortal era o condutor do ciclomotor, sendo que o condutor do veículo ligeiro sofreu ferimentos ligeiros".

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo adiantou que o acidente ocorreu cerca das 16:20, na Estada Municipal (EM) 512, na freguesia de São Julião e Silva, no concelho de Valença.

A fonte adiantou que, "após o acidente, o homem de 78 anos foi transportado ao Serviço de Urgência Básico (SUB) de Monção".

Ao local compareceram 13 operacionais de cinco viaturas dos bombeiros e da GNR.