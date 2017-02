Um homem com cerca de 30 anos morreu na sexta-feira à noite quando a viatura ligeira em que seguia chocou com um camião, na Torreira, Murtosa, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu cerca das 20:00 de sexta-feira, na estrada Nacional n.º 327, no lugar de Muranzel.

O condutor e único ocupante da viatura ligeira ficou encarcerado no interior do veículo, debaixo do camião em que embateu.

Os Bombeiros demoraram mais de três horas para conseguir alcançar a vítima mortal. Foi mesmo necessário recorrer a uma grua dos Bombeiros de Esmoriz para levantar o camião.

Os trabalhos ficaram concluídos cerca das 23:30, tendo o corpo da vítima mortal sido transportado para o gabinete médico-legal de Aveiro.

No local estiveram os Bombeiros da Murtosa e de Esmoriz com 17 operacionais, apoiados por cinco viaturas.

As causas do acidente vão ser apuradas pelo Núcleo de Investigação de Crimes e Acidentes de Viação (NICAV) da GNR, que também esteve no local.