Uma pessoa foi transportada para o hospital em estado grave depois de um atropelamento ferroviário que ocorreu no terminal do Porto de Leixões, segundo disse à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto.

Recebemos o alerta pelas 19:47 para um atropelamento ferroviário que ocorreu no circuito interno do terminal ferroviário do Porto de Leixões, em Matosinhos. Da ocorrência resultou um ferido em estado grave”, disse fonte do CDOS.

Segundo a mesma fonte, o ferido, um funcionário da empresa Medway, foi transportado para o hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

No local estiveram seis operacionais e três viaturas das organizações de socorro.