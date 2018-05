Um homem ficou gravemente ferido quando estava a trabalhar no posto de transformação de eletricidade que serve o Instituto Politécnico da Guarda, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) local.

Segundo a fonte, cerca das 10:54 a vítima "estava a manusear o posto de transformação, apanhou um choque e ficou eletrocutado", tendo ficado gravemente ferido com queimaduras.

O homem, eletricista no Instituto Politécnico da Guarda, foi transportado para o serviço de urgências do Hospital daquela cidade.

O CDOS adiantou ainda que se gerou um "pequeno incêndio" no posto de transformação de eletricidade, que foi extinto pelos Bombeiros Voluntários da Guarda.

No local do acidente estiveram cinco operacionais dos bombeiros da Guarda com três viaturas e a VMER - Viatura Médica de Emergência e Reanimação local.