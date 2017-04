Um menino de três anos sofreu esta terça-feira ferimentos graves após ser atingido por um trator conduzido pelo avô, em Oliveira de Azeméis, disse à Lusa o comandante da corporação local de Bombeiros.

O acidente ocorreu cerca das 21:30 na freguesia de São Martinho da Gândara, em Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro.

O avô ao meter o trator na garagem, não viu a criança e acertou-lhe com a roda de trás", disse à Lusa o comandante dos Bombeiros de Oliveira de Azeméis, Paulo Vitória.

De acordo com o mesmo responsável, o menor apresentava "fraturas no membro inferior direito, na bacia e no membro superior esquerdo e várias abrasões".

A criança foi estabilizada no local e foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.

É um ferido grave, porque é uma criança de três anos. O trator é extremamente pesado e pode ter causado uma hemorragia interna, que terá de ser avaliada em ambiente hospitalar", disse Paulo Vitória.

Ao local acorreram os Bombeiros de Oliveira de Azeméis e a Viatura Média de Emergência e Reanimação do Hospital da Feira, além da GNR.