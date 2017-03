Uma pessoa ficou hoje ferida com gravidade na sequência de um despiste de um veículo ligeiro no IC-19, sentido Lisboa-Sintra junto a Queluz, encontrando-se o trânsito condicionado, disse à Lusa uma fonte da PSP.

“A viatura despistou-se e capotou às 05:30 com cinco pessoas, todas do sexo masculino com idades compreendidas entre os 20 e os 25 anos. Uma ficou ferida com gravidade e quatro sofreram ferimentos ligeiros, tendo sido transportados ao hospital”, adiantou a mesma fonte da PSP de Lisboa.