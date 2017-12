Um homem de 30 anos morreu hoje na sequência do despiste de um automóvel, na Estrada Municipal (EM) 504-1, no concelho de Estremoz, distrito de Évora, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, o homem, que residia no concelho e Estremoz, era o condutor e único ocupante do veículo, tendo sido transportado para o Serviço de Urgência Básica do Centro de Saúde de Estremoz onde acabou por morrer.

A fonte da GNR indicou que o acidente ocorreu na EM 504-1, entre São Lourenço de Mamporcão e São Bento do Cortiço.

O corpo do homem, de acordo com a GNR, foi transportado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Évora.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, o alerta para o acidente foi dado às 11:36, tendo sido mobilizados operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Estremoz e uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), além da GNR.