Um homem morreu hoje na sequência do despiste do automóvel que conduzia na Estrada Nacional 10-3, em Palhais, no concelho do Barreiro, distrito de Setúbal, disseram fontes dos bombeiros e da GNR.

Fonte da GNR indicou à agência Lusa que o homem, de 70 anos, era o único ocupante do veículo, tendo o óbito sido declarado no local.

O corpo da vítima foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do Hospital do Barreiro.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta para o acidente foi dado às 07:55.

Foram mobilizados para o local, de acordo com a fonte do CDOS, operacionais e um veículo dos Bombeiros Voluntários do Barreiro, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), a GNR e a PSP.