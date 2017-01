O despiste de um veículo ligeiro ocorrido este sábado, na A29, em Arcozelo, concelho de Vila Nova de Gaia, provocou a morte do condutor, disse à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Segundo a fonte do CDOS, o acidente aconteceu no sentido Sul/Norte e condicionou a circulação do trânsito naquela via.

Contactada pela Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários da Aguda, que ainda se mantêm no local, disse apenas que a vítima mortal é um homem, sem adiantar mais pormenores.

De acordo com o CDOS, além dos Bombeiros da Aguda, estiveram também no local os voluntários de Valadares, com um total de seis viaturas e 16 homens.