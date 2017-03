Um homem de 61 anos morreu e uma mulher de 60 ficou ferida com gravidade no despiste de um automóvel, ocorrido hoje no concelho de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, revelaram os bombeiros e a GNR.

Fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR indicou à agência Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado às 15:34, ocorreu na Estrada Nacional (EN) 253, que liga Alcácer do Sal à freguesia da Comporta.

O homem e a mulher eram os únicos ocupantes do automóvel, referiu a mesma fonte.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o ferido grave foi transportado para as urgências do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, e o corpo da vítima mortal para a morgue da mesma unidade hospitalar.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Alcácer do Sal, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, num total de 15 operacionais, apoiados por seis veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).