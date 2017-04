Um homem morreu ao início da noite desta segunda-feira na sequência do despiste de uma mota em Gumirães, na cidade de Viseu, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

A informação que recebemos do CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes) foi que se tratou do despiste de uma mota, do qual resultou uma vítima mortal”, referiu.