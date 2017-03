Um camião de mercadorias despistou-se no acesso à A28 no nó de Francos, no Porto. O despiste aconteceu ao início da tarde e o camião, que transportava aparas de madeira tombou, perdendo parte da carga.

Não se conhecem as causas do acidente que tem provocado longas filas de trânsito no acesso à A28 no sentido Porto-Viana do Castelo e o derrame de gasóleo dificultou o trabalho dos Bombeiros Sapadores do Porto.

O motorista foi transportado para o hospital de Santo António com ferimentos ligeiros.