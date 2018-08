Um derrame de ácido nítrico numa empresa em Pechão, no concelho de Olhão, Faro, obrigou hoje ao corte temporário da Estrada Municipal 511, até à remoção dos resíduos, disse o presidente da câmara municipal.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o líquido tinha escorrido até à Estrada Municipal e foi necessário conter o derrame de cerca de 1.000 litros desse químico tóxico e corrosivo, rodeando a zona e cobrindo-a com areia, explicou à agência Lusa 2.º comandante dos Bombeiros Municipais de Olhão, Bruno Sanches, referindo que não se registaram danos pessoais.

O derrame ocorreu nas instalações de uma empresa localizada em Pechão e com atividade na área da nutrição vegetal e adubos líquidos e o produto destinava-se depois a ser integrado em sistemas de rega, disse fonte da GNR.

Houve na empresa Hubel um derrame de um contentor com ácido, os bombeiros foram chamados para fazer a contenção com as areias, a Agência Portuguesa do Ambiente [APA] também veio e a empresa tem agora os seus meios para fazer a limpeza”, afirmou o presidente da Câmara de Olhão, António Pina.

O autarca disse que a empresa procedeu à recolha dos resíduos “com os equipamentos necessários” e justificou a presença de dois elementos da APA no local com o facto de ser a entidade responsável pela proteção do meio ambiente.

A nossa missão foi fazer uma barreira de contenção com areia e, de acordo com as especificações do produto, foi coberto de areia. A Agência Portuguesa do Ambiente esteve no local e agora será a empresa a responsável pela remoção dos resíduos”, afirmou o 2.º comandante dos bombeiros, que receberam o alerta cerca das 10:00.

A mesma fonte disse que, com quase todo o efetivo a trabalhar nos incêndios que lavram desde sexta-feira em Monchique e que já alastraram a Silves e Portimão, estiveram no local três viaturas com oito elementos dos bombeiros de Olhão, que deixaram a zona assim que concluíram a “estabilização” do produto derramado.

No local ficou a GNR e fonte das Relações Públicas do Comando de Faro disse à Lusa que o “líquido tinha chegado à Estrada Municipal, que foi cortada enquanto se procedeu à limpeza” dos resíduos.

O derrame teria ocorrido “durante um transporte de um recipiente” com o ácido nítrico e o produto é habitualmente “utilizado nos sistemas de rega”, disse a mesma fonte.

A Lusa tentou obter esclarecimentos junto da empresa, mas sem sucesso.