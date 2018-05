Um homem de 56 anos morreu, esta quinta-feira, após sofrer um ataque cardíaco enquanto conduzia no IC17, na zona de Sacavém, disse à TVI24 o comandante dos Bombeiros Voluntários de Sacavém.

A vítima entrou em paragem cardiorrespiratória, despistou-se e morreu no local”, afirmou Luís Martins.

O veículo despistou-se no IC17, no sentido Túnel do Grilo-Moscavide, na saída para o IC2.

A vítima, que seguia sozinha no veículo, embateu noutros dois carros depois de se despistar

O alerta para o acidente foi dado cerca das 10:10.

No local estiveram quatro veículos e 10 operacionais do INEM, Infraestruturas de Portugal e bombeiros, disse à TVI24 uma fonte do CDOS de Lisboa.