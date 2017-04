A circulação ferroviária na Linha do Norte entre Pampilhosa e Coimbra B, troço encerrado desde sábado na sequência de um descarrilamento, será restabelecida de forma alternada numa das vias, ainda esta segunda-feira, segundo informou a Infraestruturas de Portugal.

Face à dimensão dos danos provocados na infraestrutura, apenas será possível restabelecer, nesta fase, a circulação ferroviária alternada numa das vias, estimando-se que até ao final do dia de hoje fique reposta a circulação no troço entre Pampilhosa e Coimbra B da Linha do Norte” , refere o comunicado.

A nota acrescenta que foram já concluídos os trabalhos de remoção dos vagões que descarrilaram.

As equipas de manutenção encontram-se no terreno a trabalhar ininterruptamente desde o final da tarde de sábado, no sentido de repor as condições de circulação com a maior brevidade possível. Tratou-se de uma intervenção prolongada devido à elevada complexidade técnica, decorrente da enorme quantidade, natureza e dimensões dos materiais envolvidos”, explica ainda a empresa.