Um despiste seguido de colisão frontal na Marginal, em São João do Estoril, no sentido Lisboa-Cascais, fez quatro feridos, entre eles duas crianças, confirmou a TVI24 junto dos bombeiros e da PSP.

No carro que se despistou seguia uma mulher e os dois filhos menores. A mãe teve de ser desencarcerada e as três vítimas foram transportadas ao Hospital de Cascais, todos com ferimentos ligeiros.

O alerta foi recebido cerca das 08:00 e para o local foram destacadas as corporações de bombeiros do Estoril e da Parede, envolvendo no total quatro veículos, incluindo ambulâncias, e dez elementos, e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Cascais, além da PSP.

De acordo com fonte da divisão de trânsito da PSP, uma viatura despistou-se no sentido Lisboa-Cascais indo embater de frente com um carro que circulava no sentido contrário. O condutor deste segundo veículo não precisou de assistência hospitalar.

O trânsito esteve cortado no sentido Lisboa-Cascais até às 10:25 e condicionado no sentido Cascais-Lisboa, com uma faixa destinada a Lisboa e outra a Cascais, até à mesma hora, mas a situação já está normalizada nos dois sentidos.