Uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros na A25, no sentido Barra-Aveiro, causou hoje um morto e dois feridos graves, segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR).

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, o acidente ocorreu ao quilómetro 4 da A25 pelas 12:39.

A mesma fonte da GNR de Aveiro, que não adiantou mais informações sobre as vítimas, referiu que o trânsito na autoestrada, no sentido Barra-Aveiro, foi parcialmente reaberto pelas 14:05, sublinhando que as duas viaturas estavam “completamente destruídas”.

Para além dos Bombeiros de Ílhavo e da GNR, esteve no local uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a concessionária Ascendi, segundo o CDOS.