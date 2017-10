Um motociclista de 41 anos morreu, este domingo, na sequência de uma colisão frontal com um veículo ligeiro, na estrada nacional 109, em Ílhavo, distrito de Aveiro, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

Segundo a mesma fonte, a colisão ocorreu naquela EN, perto do hipermercado Lidl, tendo a via sido cortada para limpeza do pavimento.

De acordo com a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil 8ANPC), o alerta do acidente foi dado às 13:53.

A fonte dos Voluntários de Ílhavo referiu ainda que no local estão elementos da GNR de Ílhavo, da PSP de Aveiro, bem como a viatura médica de emergência e reanimação (VMER de Aveiro e duas ambulâncias.