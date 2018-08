Uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros, na Serra D’El Rei, Peniche, causou hoje uma vítima mortal, um ferido grave e o corte da Estrada Nacional 114 durante mais de duas horas, divulgaram os bombeiros.

Da colisão, ocorrida cerca das 16:44, resultou “uma vítima encarcerada e em paragem cardiorrespiratória, à qual foram efetuadas manobras de reanimação, sem sucesso, acabando o óbito por ser declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER)”, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros de Peniche, José António Rodrigues.

Na outra viatura, um ligeiro de passageiros, um dos ocupantes ficou também “encarcerado e com ferimentos graves”, tendo sido transportado para o hospital das Caldas das Rainha, em conjunto com outros dois ocupantes, que saíram da viatura “pelo própria pé, mas com ferimentos ligeiros”, acrescentou o comandante.

Segundo o mesmo responsável, “a vítima mortal tem cerca de 60 anos e os feridos ligeiros entre os 20 e os 25 anos”.

No local estivarem 20 operacionais, entre bombeiros de Peniche, equipa da VMER e GNR, apoiados por sete veículos.

Às 19:00, a Estrada Nacional 114, que se encontrava fechada ao trânsito, estava a ser alvo de manobras de limpeza, estimando os bombeiros que a sua abertura pudesse ocorrer cerca das 19:30.